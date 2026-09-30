Jeszcze dziś otwarty zostanie pierwszy odcinek północnej obwodnicy Gorzowa – od ronda Barlineckiego do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielskiego.

Drogowcy skończyli na czas. Trwają prace związane z usuwaniem starego oznakowania i montażem nowych tablic:

Z nieoficjalnych informacji wynika, że obwodnica zostanie otwarta około godz. 16.