Jeszcze dziś otwarty zostanie pierwszy odcinek północnej obwodnicy Gorzowa – od ronda Barlineckiego do nowego ronda przy ulicy Kazimierza Wielskiego.
Drogowcy skończyli na czas. Trwają prace związane z usuwaniem starego oznakowania i montażem nowych tablic:
Z nieoficjalnych informacji wynika, że obwodnica zostanie otwarta około godz. 16.
Polecamy
Mobilne punkty do głosowania BO znów na miejskich skwerach i ulicach Gorzowa
Od poniedziałku Gorzowianie głosują na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Większość osób oddaje głosy przez internet na stronie gorzow.budzetobywatelski.pl, ale...Czytaj więcejDetails