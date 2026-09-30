Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież kilkuset sztuk bydła ras mięsnych na terenie Niemiec. Wartość skradzionych zwierząt oszacowano na około 300 tys. euro — poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

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W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn – obywateli Polski w wieku 41 i 46 lat. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na terenie województwa lubuskiego. Drugi, po przekazaniu informacji stronie niemieckiej, został zatrzymany przez tamtejsze służby na terenie Niemiec.

Mężczyzna zatrzymany w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem bydła na terenie Niemiec. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego areszt.

Drugi z zatrzymanych obecnie przebywa w areszcie na terenie Niemiec i oczekuje na zakończenie procedury związanej z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po sprowadzeniu do Polski mężczyźnie mają zostać przedstawione zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem bydła na terenie Niemiec

– przekazał w komunikacie kom. Wrześniowski.

Mężczyźni kradli bydło w Niemczech i specjalnie przystosowaną ciężarówką przywozili do Polski. Policjanci CBŚP znaleźli 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych.

Na miejscu pracowali również specjaliści z zakresu weterynarii, którzy pobrali od zwierząt próbki. Zostaną one poddane identyfikacji i porównaniu z danymi znajdującymi się w bazach związanych z miejscami kradzieży bydła na terenie Niemiec. Pozwoli to ustalić, czy zabezpieczone zwierzęta pochodzą z przestępstw objętych prowadzonym postępowaniem

– zaznaczył kom. Wrześniowski.

Dodał, że śledczy nadal prowadzą czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób mogących być zaangażowanych w kradzieże bydła oraz wyjaśnienia pełnego zakresu działalności grupy.