Śmiertelny wypadek na Sulechowskiej – zginął motocyklista. Do wypadku doszło wczoraj (29 września) późnym wieczorem (około 21.00). Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze potwierdził, że zginął 35-letni motocyklista.

Jak podał portal poscigi.pl, do zderzenia doszło, gdy kierująca samochodem osobowym wyjeżdżała z ulicy Strumykowej na ulicę Sulechowską. Według tych informacji samochód miał zajechać drogę motocykliście.

Mężczyzna zginął na miejscu. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci i prokurator. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn oraz okoliczności wypadku.