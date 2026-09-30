Śmiertelny wypadek na Sulechowskiej – zginął motocyklista. Do wypadku doszło wczoraj (29 września) późnym wieczorem (około 21.00). Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze potwierdził, że zginął 35-letni motocyklista.
Jak podał portal poscigi.pl, do zderzenia doszło, gdy kierująca samochodem osobowym wyjeżdżała z ulicy Strumykowej na ulicę Sulechowską. Według tych informacji samochód miał zajechać drogę motocykliście.
Mężczyzna zginął na miejscu. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego.
Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci i prokurator. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn oraz okoliczności wypadku.
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