Kilkudziesięciu mieszkańców Sulechowa, a także pracowników szpitala w tym mieście, wzięło dziś udział w proteście przeciwko zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego. Oficjalne decyzje w sprawie nie zapadły, ale głośno mówi się o o tym, że w ramach konsolidacji szpitali w Zielonej Górze i Sulechowie, obowiązki sulechowskiej porodówki miałoby przejąć wybudowane przed paru laty Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

– Pod petycją przeciwko likwidacji porodówki podpisało się dotąd ponad dwa tysiące sześćset osób – mówi Paulina, mieszkanka Sulechowa, jedna z organizatorek protestu:

– Ludzie poprosili nas, żebyśmy dziś przyszły, bo chcą nam podziękować za wspaniałą opiekę. Jest nam bardzo przykro – mówi pani Renata, położna pracująca na oddziale:

Konsolidacji niedaleko położonych od siebie szpitali chce polski rząd. Politycy i samorządowcy związani z rządzącą koalicją bronią pomysłu, przekonując, że połączenie da oszczędności i zwiększy efektywność oddziałów. W ostatnich latach w Sulechowie odbieranych było 400-450 porodów rocznie.

Jutro rano konferencję prasową w tej sprawie zapowiedział starosta zielonogórski Tadeusz Pająk. To właśnie starostwo zarządza Szpitalem im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie.

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