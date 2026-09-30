Gościem Marcina Sasima jest Marcin Zbrzyzny, wiceburmistrz Dobiegniewa
Gościem Marcina Sasima jest Marcin Zbrzyzny, wiceburmistrz Dobiegniewa
W sobotę w Pałacu Książęcym wielka zbiórka szkła w Żaganiu. Za każde przekazane 10 butelek czy słoików można będzie otrzymać...
Tomasz Bagrowski zdobył złoty medal Mistrzostw Polski służb mundurowych w kickboxingu. Funkcjonariusz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i trener KS Bulldog...
Sesja dziennikarska, która towarzyszy Ogólnopolskiemu Konkursowi Na Reportaż Radiowy im Ireny Linkiewicz „Po prostu człowiek”. Dwa tygodnie temu cykl rozpoczęliśmy...
Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek (29 września), że podpisał wraz z szefami największych firm technologicznych "coś w rodzaju...
Prace przy odnowie pałacowej oranżerii w Żaganiu osiągnęły półmetek. Zabytkowy obiekt przynależny do Pałacu Książęcego przywracany jest do dawnej świetności....
Gościem Krzysztofa Baługa jest Wadim Tyszkiewicz, senator Nowej Polski https://youtu.be/QdgEAJafZTw
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