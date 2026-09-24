Jest pozwolenie na przebudowę ulicy Jancarza czyli inwestycję potocznie nazywaną centrum przesiadkowym.

Wraz z otrzymaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), miasto może przystąpić do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy prac. Stanie się to jeszcze w tym roku. Mówi Marta Bejnar-Bejnarowicz architekt miasta:

W ramach inwestycji wyburzony zostanie także budynek, który obecnie stoi na drodze torowiska. Inwestycja przewiduje także nasadzenia i toalety:

Realizacja przebudowy ulicy Jancarza wraz z centrum przesiadkowym przewidziana jest na lata 2027\2028.