Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu poszukuje kandydatów do tworzenia rodzin zastępczych i zapewniania dzieciom bezpiecznego domu. Placówka oferuje szkolenie przygotowujące do tej funkcji oraz pomoc specjalistów.

Do grudnia zeszłego roku PCPR miał 134 rodziny zastępcze. Jak mówi dyrektor centrum Anna Kulczyńska główne powody poszukiwań domu dla dzieci, to wciąż uzależnienia biologicznych rodziców i ich słaba świadomość rodzicielska. – Niestety do tego dochodzi przemoc wobec nieletnich. Wówczas ta pomoc i szybkie decyzje sądu są bardzo potrzebne – podkreśla dyrektorka:

– Proponujemy cały wachlarz wsparcia potencjalnej rodzinie zastępczej – zaznacza specjalistka:

– Oczywiście taka rodzina otrzymuje pomoc finansową czy wsparcie przy umawianiu wizyt lekarskich. Pomagamy również przy diagnozie dziecka – mówi Anna Kulczyńska:

– To także szkolenia cykliczne rodzin, aby podnosić ich kompetencje – podkreśla szefowa PCPR:

Aby zostać rodzicem zastępczym w Polsce, nie trzeba być w związku małżeńskim.