Łącznie 16 medali zdobyli strzelcy Gwardii Zielona Góra na Mistrzostwach Polski Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Bydgoszczy.

12 krążków, w tym siedem złotych padło w czempionacie juniorów, w którym Zielonogórzanie zwyciężyli klasyfikację klubową. Aż trzy złota były zasługą Walerego Maksimowa, który wygrał karabin dowolny w trzech postawach oraz karabin pneumatyczny indywidualnie i w miksie z Dominiką Skarupską:

Medale Gwardzistów na Mistrzostwach Polski Juniorów:

Karabin pneumatyczny juniorzy:

1. Walery Maksimow

2. Szymon Letkiewicz

Karabin dowolny trzy postawy juniorzy:

1. Walery Maksimow

Pistolet pneumatyczny juniorzy drużynowo:

2. Piotr Bujewicz, Bartosz Ejsmont, Mikołaj Zarzycki

Pistolet szybkostrzelny juniorzy drużynowo:

2. Piotr Bujewicz, Bartosz Ejsmont, Mikołaj Zarzycki

Karabin pneumatyczny juniorki:

2. Dominika Skarupska

Karabin dowolny trzy postawy juniorki:

1. Dominika Skarupska

Pistolet pneumatyczny juniorki:

1. Oliwia Szklarz

Pistolet sportowy juniorki drużynowo:

2. Nadia Marcinkowska, Wiktoria Simińska, Oliwia Szklarz

Pistolet pneumatyczny juniorki drużynowo:

1. Zofia Bandach, Nadia Marcinkowska, Oliwia Szklarz

Karabin pneumatyczny MIX:

1. Dominika Skarupska, Walery Maksimow

Pistolet pneumatyczny MIX:

1. Oliwia Szklarz, Piotr Bujewicz

Medale Gwardzistów na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski:

Karabin dowolny leżąc:

2. Tymoteusz Tkacz

Pistolet pneumatyczny:

2. Kamil Fabisiak

Pistolet szybkostrzelny:

3. Paweł Łoś

Pistolet dowolny OPEN:

1. Kamil Fabisiak