Łącznie 16 medali zdobyli strzelcy Gwardii Zielona Góra na Mistrzostwach Polski Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Bydgoszczy.
12 krążków, w tym siedem złotych padło w czempionacie juniorów, w którym Zielonogórzanie zwyciężyli klasyfikację klubową. Aż trzy złota były zasługą Walerego Maksimowa, który wygrał karabin dowolny w trzech postawach oraz karabin pneumatyczny indywidualnie i w miksie z Dominiką Skarupską:
Medale Gwardzistów na Mistrzostwach Polski Juniorów:
Karabin pneumatyczny juniorzy:
1. Walery Maksimow
2. Szymon Letkiewicz
Karabin dowolny trzy postawy juniorzy:
1. Walery Maksimow
Pistolet pneumatyczny juniorzy drużynowo:
2. Piotr Bujewicz, Bartosz Ejsmont, Mikołaj Zarzycki
Pistolet szybkostrzelny juniorzy drużynowo:
2. Piotr Bujewicz, Bartosz Ejsmont, Mikołaj Zarzycki
Karabin pneumatyczny juniorki:
2. Dominika Skarupska
Karabin dowolny trzy postawy juniorki:
1. Dominika Skarupska
Pistolet pneumatyczny juniorki:
1. Oliwia Szklarz
Pistolet sportowy juniorki drużynowo:
2. Nadia Marcinkowska, Wiktoria Simińska, Oliwia Szklarz
Pistolet pneumatyczny juniorki drużynowo:
1. Zofia Bandach, Nadia Marcinkowska, Oliwia Szklarz
Karabin pneumatyczny MIX:
1. Dominika Skarupska, Walery Maksimow
Pistolet pneumatyczny MIX:
1. Oliwia Szklarz, Piotr Bujewicz
Medale Gwardzistów na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski:
Karabin dowolny leżąc:
2. Tymoteusz Tkacz
Pistolet pneumatyczny:
2. Kamil Fabisiak
Pistolet szybkostrzelny:
3. Paweł Łoś
Pistolet dowolny OPEN:
1. Kamil Fabisiak