Od października przy Przemysłowej zamieszka prawie 100 rodzin.

Dzisiaj oficjalnie oddano do użytkowania nowy budynek wielorodzinny Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To właśnie tu znajdują się jedno-, dwu- i trzypokojowe mieszkania przeznaczone dla osób, których dochody są zbyt wysokie by skorzystać z mieszkań socjalnych i zbyt niskie, by otrzymać kredyt na zakup własnego lokum.

– Wyszliśmy na przeciw potrzebom mieszkańcom i już wkrótce wszystkie mieszkania będą zasiedlone – mówi Tomasz Gierczak, prezes GTBS.

Jak przyznali mieszkańcy odbierający dzisiaj klucze: ta inwestycja pozwoli im zmienić swoje życie:

– Inwestycję udało się zakończyć kilka miesięcy przed terminem – dodaje Wojciech Ciuruś prezes przedsiębiorstwa budowlanego Ciroko:

Budynek GTBS znajduje się przy ulicy Przemysłowej, na przeciwko II Liceum ogólnokształcącego.