Z dwoma medalami wrócili z WAKO Mistrzostw Świata w Lido di Jesolo kickbokserzy Dragona Gorzów.

Złoty medal w formule full contact wśród juniorów młodszych w kategorii do 81 kg. wywalczył Jerzy Ralcewicz. To pierwszy mistrz świata w tym klubie od ponad 20 lat:

Ponadto brąz również w formule full contact wśród juniorek młodszych zdobyła walcząca w kategorii +60 kg Aleksandra Sala. O jej występie i pozostałych zawodników mówi Rafał Bagiński, trener KS Dragon i zarazem szkoleniowiec kadry narodowej juniorów w formule full contact:

W Lido di Jesolo byli także zawodnicy klubu Sporty Walki Gorzów, ale żaden z nich nie dotarł do strefy medalowej.