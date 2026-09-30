W sobotę w Pałacu Książęcym wielka zbiórka szkła w Żaganiu. Za każde przekazane 10 butelek czy słoików można będzie otrzymać wrzos w doniczce. Do dołączenia do akcji zachęca Łużyckie Centrum Recyklingu w Marszowie.

Organizatorzy przygotowali ponad 2 tysiące wrzosów. Jak zaznacza Joanna Blinow tego dnia obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła. – Z tej okazji w całym kraju organizowane będą akcje edukacyjne, a w trzech miastach, w tym w Żaganiu zaplanowano wymianę szklanych odpadów na wrzosy – mówi kierownik do spraw komunikacji i administracji marszowskiej placówki:

Początek proekologicznej akcji przy przedzamczu w Żaganiu godzina 9.00.