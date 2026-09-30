W piątek w sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei w Żarach odbędzie się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W planach wykład rozpoczynający czas zajęć seniorów oraz koncert zespołów artystycznych UTW.

Organizatorzy zapraszają słuchaczy, ale i całe rodziny. Jak mówi dyrektor Żarskiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek będzie to rok pełen nowych doświadczeń i rozwijania pasji. – Czekamy nie tylko na dojrzałych studentów uniwersytetu, ale i tych, którzy chcą dołączyć do tego grona – dodaje kierujący placówką:

Początek spotkania godzina 11.00.