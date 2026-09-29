Od poniedziałku Gorzowianie głosują na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego.

Większość osób oddaje głosy przez internet na stronie gorzow.budzetobywatelski.pl, ale są też mieszkańcy, którzy potrzebują wsparcia. Dlatego, jak co roku, podczas głosowania miejscy urzędnicy otwierają również mobilne punkty w których można oddać swój głos. Pierwszy z nich stanął dziś na osiedlu Staszica na skrzyżowaniu Alejek i ul. Marcinkowskiego:

Dziś w punkcie na osiedlu Staszica dyżur pełni m.in.: Alicja Jastrzębska z wydziału konsultacji społecznych i rewitalizacji w gorzowskim magistracie:

Kolejny raz urzędnicy z wydziału konsultacji społecznych i rewitalizacji z mieszkańcami spotkają się:

czwartek, 1 października – trawnik przed galerią handlową na Zawarciu (wejście od Dominanty)

wtorek, 6 października – ul. Szarych Szeregów, naprzeciw wejścia do SP 20

czwartek, 8 października – Stary Rynek

Wszystkie punkty będą otwarte od godz. 13:00 do 16:00.