Czwórka wioślarzy AZS AWF Gorzów miała swój udział w zwycięstwie reprezentacji Polski juniorów w regatach Baltic Cup.

W estońskim Aidu 1. i 2. miejsce w dwójce podwójnej wywalczył Karol Żywno wraz z krakowianinem Antonim Zakrzewskim, z kolei w czwórce podwójnej, która w pierwszym dniu rywalizacji odniosła zwycięstwo, zasiadła Lena Basta:

Wspomniane Julia Duszyński i Natalia Bartnicka zasiadły w drugiej czwórce podwójnej, która w drugim dniu zawodów zajęła 4. miejsce. Dzień wcześniej Duszyński była 5. w jedynce.