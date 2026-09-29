Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata w wyborach uzupełniających do Senatu – zapowiada prezydent Zielonej Góry.
Marcin Pabierowski mówił w „Rozmowie o 9”, że sam widziałby na tym stanowisku miejskiego radnego KO, Roberta Kornalewicza:
Prezydent Zielonej Góry odniósł się również do możliwego startu byłego prezydenta miasta Janusza Kubickiego.
Według pojawiających się informacji jego kandydaturę miałoby poprzeć Prawo i Sprawiedliwość:
Wybory uzupełniające w okręgu numer 20 odbędą się 22 listopada. Konieczność ich przeprowadzenia jest związana z wygaśnięciem mandatu senatora gen. Mirosława Różańskiego.
Do udziału w głosowaniu uprawnieni będą pełnoletni mieszkańcy powiatów zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego oraz miasta Zielona Góra.
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Jest decyzja. Wybory 22 listopada
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