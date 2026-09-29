Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata w wyborach uzupełniających do Senatu – zapowiada prezydent Zielonej Góry.

Marcin Pabierowski mówił w „Rozmowie o 9”, że sam widziałby na tym stanowisku miejskiego radnego KO, Roberta Kornalewicza:

Prezydent Zielonej Góry odniósł się również do możliwego startu byłego prezydenta miasta Janusza Kubickiego.

Według pojawiających się informacji jego kandydaturę miałoby poprzeć Prawo i Sprawiedliwość:

Wybory uzupełniające w okręgu numer 20 odbędą się 22 listopada. Konieczność ich przeprowadzenia jest związana z wygaśnięciem mandatu senatora gen. Mirosława Różańskiego.

Do udziału w głosowaniu uprawnieni będą pełnoletni mieszkańcy powiatów zielonogórskiego, świebodzińskiego, krośnieńskiego oraz miasta Zielona Góra.

Wysłuchaj całej rozowy: LUBUSKIE Jest decyzja. Wybory 22 listopada Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje o terminie wyborów uzupełniających do senatu w okręgu nr 20. Prezydent zarządził je na 22 listopada. Wybory są konieczne po śmierci gen. Mirosława Różańskiego. Generał... Czytaj więcej Details