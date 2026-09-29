Kickboxer Rafał Gąszczak zdobył złoty medal w kategorii +94 kg w formule kick light podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS, które odbyły się w Kartuzach.
Dla zawodnika ASW Knockout Zielona Góra był to jednak wyłącznie start kontrolny:
Kickboxer Rafał Gąszczak zdobył złoty medal w kategorii +94 kg w formule kick light podczas Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS, które odbyły się w Kartuzach.
Dla zawodnika ASW Knockout Zielona Góra był to jednak wyłącznie start kontrolny:
Łącznie 16 medali zdobyli strzelcy Gwardii Zielona Góra na Mistrzostwach Polski Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w...
Kamil Gadek z UKS-u Ippon Kożuchów zdobył złoty medal Pucharu Europy w judo dla osób z niepełnosprawnościami, który odbył się...
W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. W...
Z dwoma medalami wrócili z WAKO Mistrzostw Świata w Lido di Jesolo kickbokserzy Dragona Gorzów. Złoty medal w formule full...
Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się we wtorek (29 września) przed Sądem Rejonowym w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) proces w sprawie utonięcia...
Kilkudziesięciu mieszkańców Sulechowa, a także pracowników szpitala w tym mieście, wzięło dziś udział w proteście przeciwko zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego. Oficjalne...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra