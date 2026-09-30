Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach organizuje darmowy kurs fotograficzny. Warsztaty kierowane są do wszystkich grup wiekowych. Ruszyły zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.

W zającach mogą wziąć udział amatorzy, ale i osoby mające już doświadczenie. Jak mówi dyrektorka placówki Małgorzata Cegielska spotkania będą odbywały się w sali ośrodka. – Podczas warsztatów prowadząca pokaże między innymi jak pracować ze światłem, w jaki sposób kadrować obrazy – dodaje organizatorka kursu:

Pierwsze zajęcia zaplanowano na 12 października.