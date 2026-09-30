Prace przy odnowie pałacowej oranżerii w Żaganiu osiągnęły półmetek. Zabytkowy obiekt przynależny do Pałacu Książęcego przywracany jest do dawnej świetności. Inwestycja odbywa się pod nadzorem konserwatorskim. Jej koszt to około 8 milionów złotych.

Magistrat otrzymał na realizację prac dofinansowanie. Jak zaznacza burmistrz Sławomir Kowal obiekt po rewitalizacji będzie dostępny dla mieszkańców. – Mieścimy się w harmonogramie prac. Po ich zakończeniu będzie tu można przy kawie usiąść z książką. Liczymy na to, że będzie to miejsce chętnie odwiedzane – dodaje włodarz miasta:

Oprócz samej oranżerii zadanie obejmuje także odrestaurowanie tarasu i remont murów rampy.