Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje o terminie wyborów uzupełniających do senatu w okręgu nr 20. Prezydent zarządził je na 22 listopada.

Wybory są konieczne po śmierci gen. Mirosława Różańskiego. Generał zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.

Różański przed zaangażowaniem w politykę był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego, służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ.

W 2023 r. gen. Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi, od marca br. wchodził w skład senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.

Był senatorem w okręgu numer 20, który obejmuje Zielona Górę oraz powiaty: zielonogórski, krośnieński i świebodziński.