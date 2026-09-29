Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił we wtorek (29 września) wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej UE z blokiem państw południowoamerykańskich Mercosur. Wniosek ten był częścią skargi Polski na to porozumienie. TSUE wyda wyrok w późniejszym terminie.
Polska złożyła do TSUE skargę na porozumienie z blokiem Mercosur. Złożyła też wniosek, by do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego.
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Sąd w Luksemburgu we wtorek (29 września) poinformował o odrzuceniu wniosku Polski o zastosowanie środka zabezpieczającego. W ocenie TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że wykonanie decyzji państw członkowskich w Radzie UE, dopuszczającej tymczasowe stosowanie umowy handlowej z Mercosurem, może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę.
Trybunał wyda wyrok w sprawie polskiej skargi w późniejszym terminie, a odrzucenie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia TSUE.
Umowa handlowa między UE a Mercosurem obowiązuje tymczasowo od maja.
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