„Cztery pory roku w mojej okolicy” – to temat 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych.

Wydarzenie jest skierowane do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Domach Pomocy Społecznej.

– Prace można przygotowywać w różnych technikach – mówi Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON:

Prace konkursowe można składać do 20 listopada do biura PFRON przy ul. Bohaterów Westerplatte. Laureaci wojewódzkich eliminacji zakwalifikują się do ogólnopolskiego finału konkursu.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/xxiii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-sztuka-osob-niepelnosprawnych/<<.