W Międzyrzeczu uroczystości ostatniego pożegnania senatora gen. Mirosława Różańskiego. Miały charakter państwowy.

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wspominała, że Mirosław Różański widział dobro nadrzędne: bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, poza sporem politycznym:



Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał zaangażowanie generała Mirosława Różanskiego w służbę publiczną, także po odejściu z wojska.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o odwadze generała Różańskiego:

Mirosława Różańskiego żegnały tłumy Lubuszan:

Mirosław Różański służbę wojskową rozpoczął w 1986 roku jako dowódca plutonu w 42. Pułku Zmechanizowanym w Żarach. W kolejnych latach był między innymi dowódcą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. W 2007 roku jako dowódca brygadowej grupy bojowej wraz z żołnierzami swojej brygady uczestniczył w VIII zmianie PKW w Iraku. Dowodzona przez niego jednostka została trzykrotnie wyróżniona Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP.

W latach 2012-2013 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Był także pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw reformy systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

W 2013 roku został dowódcą Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, która zajęła się stworzeniem warunków do powstania Dowództwa Generalnego .

W czerwcu 2015 roku Mirosław Różański został mianowany dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych, a w sierpniu otrzymał awans na stopień generała broni. Pod koniec 2016 złożył wniosek o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej. W styczniu 2017 zakończył pełnienie funkcji dowódcy generalnego RSZ, przechodząc w stan spoczynku.

W 2017 roku powołał Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints, której został prezesem.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku uzyskał mandat senatora. Został szefem senackiej Komisji Obrony Narodowej.

Generała Mirosława Różańskiego uhonorowano wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Otrzymał też Gwiazdę Iraku oraz Krzyż Honoru Bundeswehry w Złocie.