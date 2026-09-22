Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach przyjmuje wnioski na asystenta osób z niepełnosprawnością. Usługa kierowana jest między innymi do mieszkańców posiadających orzeczenie od specjalisty. Dokumenty należy dostarczyć do placówki do piątku.

Kolejna edycja programu ruszy z początkiem roku. Kierownik GOPS Paweł Graf zaznacza, że celem tych działań jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego trybu życia. – Pozwala to uniknąć wykluczenia społecznego. Taki asystent to naprawdę znacząca pomoc – dodaje szef placówki:

Wnioski do pobrania i więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej ośrodka oraz urzędu gminy.