Trzebielskie Centrum Usług Społecznych z siedzibą w Niwicy rozpoczęło nabór wniosków na asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Dokumenty w tej sprawie przyjmowane są do końca miesiąca. Projekt ruszy od stycznia.

Program kierowany jest do mieszkańców gminy Trzebiel posiadających orzeczenie od specjalisty. Zastępca dyrektora Agnieszka Mikulska zachęca osoby zainteresowane do składania kart zgłoszeń do projektu. – Taka usługa jest dla zainteresowanych bezpłatna – zaznacza przedstawicielka placówki:

Dodajmy, że w tym roku osoby z niepełnosprawnościami z terenu gminy wspiera 15 asystentów.