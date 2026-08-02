Koniec prac budowlanych, odbiory służb i doposażanie obiektu – kilka miesięcy zostało do uruchomienia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zielonej Górze. W obiekcie przy ul. Aliny zamieszka kilkanaście osób z niepełnosprawnościami.

Czekamy na opinię straży pożarnej i sanepidu – mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Pierwsi podopieczni mają zamieszkać w centrum na początku 2027 roku:

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego to koszt blisko 5 milionów złotych.