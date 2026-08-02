Koniec prac budowlanych, odbiory służb i doposażanie obiektu – kilka miesięcy zostało do uruchomienia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zielonej Górze. W obiekcie przy ul. Aliny zamieszka kilkanaście osób z niepełnosprawnościami.
Czekamy na opinię straży pożarnej i sanepidu – mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:
Pierwsi podopieczni mają zamieszkać w centrum na początku 2027 roku:
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego to koszt blisko 5 milionów złotych.
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