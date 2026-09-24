W Żaganiu rozpoczął się Europejski Tydzień Sportu. Biorą w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i placówek wychowawczych z terenu powiatu żagańskiego. Spotkania ze sportem odbywają się na obiektach kompleksu Arena oraz innych lokalizacjach.

Do uczestnictwa w wydarzeniach zachęca starosta żagańska Anna Michalczuk. – Ruchu i aktywności nigdy za wiele, więc zapraszamy młodzież do interakcji, gier zespołowych i sportowej rywalizacji – zaznacza przedstawicielka samorządu:

Europejski Tydzień Sportu w Żaganiu potrwa do 30 września.