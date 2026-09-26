W Żagańskim Pałacu Kultury odbył się Kongres Kobiet. Wydarzenie połączono z Piknikiem zdrowia. Organizatorami imprezy było starostwo powiatowe, magistrat oraz posłanka na Sejm RP Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania przeprowadzono między innymi wykłady ekspertów. Jak zaznacza starosta żagańska Anna Michalczuk to także istotne rozmowy o profilaktyce. – Rozmowy dotyczą również tego, jak w trudnych czasach budować odporność społeczną – podkreśla samorządowiec:

– Ten rok jest rokiem profilaktyki i chcemy zadbać o świadomość kobiet i edukację w tym zakresie – mówi posłanka zaangażowana w program kongresu Elżbieta Anna Polak:

Na przedzamczu rozstawiono kilka stanowisk, gdzie można porozmawiać ze specjalistami. Kardiolog Marta Gadomska ze 105 Kresowego Szpitala Wojskowego zaznacza, że zainteresowanie mieszkańców jest duże:

– To bardzo dobry pomysł, bo można posłuchać fachowców w danej dziedzinie. Poza tym jest ich tutaj wielu, więc wszystko jest w zasięgu ręki – mówią uczestnicy kongresu i pikniku zdrowia:

Dodajmy, że patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Zachód.