„Nie ból się, zapobiegaj” – pod taką nazwą w Żaganiu zorganizowano Kongres Kobiet połączony z Powiatowym Piknikiem Zdrowia. Były prelekcje, aktywność fizyczna oraz punkty konsultacyjne ze specjalistami w zakresie prewencji zdrowotnej.

Spotkanie kobiet z regionu zainaugurował marsz nordic walking. W sali Kryształowej Pałacu Książęcego przeprowadzono prelekcje i panele eksperckie, a na przedzamczu w kioskach edukacyjnych czekali specjaliści z wielu instytucji. Każdy mógł skorzystać z porad prawnika, kardiologa czy psychologa. Jak mówią uczestniczki wydarzenia taka inicjatywa to same plusy. – To przede wszystkim cenne porady wielu specjalistów – podkreślają mieszkanki regionu: