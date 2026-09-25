Właściciele posesji przy ulicach Sienkiewicza, Paderewskiego i Świętej Barbary w Żaganiu mogą korzystać z wyremontowanych dróg. Zadanie kosztowało 2 miliony złotych, a otrzymane dofinansowanie w całości pokryło koszt inwestycji.

Miasto przygotowuje się także do modernizacji ulicy Skarbowej. Burmistrz Sławomir Kowal podkreśla, że prace te poprzedziły roboty pod ziemią i objęły renowację magistrali kanalizacyjnej oraz wymianę części sieci wodociągowej . – Chcemy także wesprzeć powiat przy remoncie ulicy Kochanowskiego. Tam również Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje niebawem rozpoczną działania – zaznacza włodarz miasta:

W kolejce na remont czekają również ulice Węglowa i Piłsudskiego.