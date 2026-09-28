W Żaganiu trwa kolejny dzień rywalizacji w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Po biegach przełajowych i tenisie ziemnym dziś w hali kompleksu Arena rozgrywki w piłkę siatkową drużyn z miejskich szkół.

Lokalną inicjatywę propagującą aktywność fizyczną wśród młodego pokolenia organizuje starostwo powiatowe oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Jak mówi jeden z inicjatorów akcji Dariusz Kudła sport jest najlepszą profilaktyką dla ciała. – Do zabawy zaprosiliśmy także przedszkola i ośrodki szkolno-wychowawcze – dodaje nauczyciel:

Sami uczestnicy rozgrywek podkreślają, że taki tydzień aktywności to dobra sprawa. – Większość nie stroni pod sportu, ale niektórym się przyda kilka dni ruchu jako zachęta do systematyczności – mówią młodzi Żaganianie:

– Przed nami jeszcze kilka dni aktywności. Jutro rozgrywki w koszykówkę, a po nich wielobój sportowy na wesoło – wylicza Katarzyna Cieplicka nauczycielka wychowania fizycznego z żagańskiego Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych:

Europejski Tydzień Sportu w Żaganiu potrwa do środy.