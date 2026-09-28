Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt 808 sztuk i 1130 mililitrów leków oraz 130 kilogramów tytoniu. Towar został przechwycony podczas kontroli sortowni kurierskich w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Jego wartość oszacowana na ponad 160 tysięcy złotych.

Robert Michalski, wiceszef Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w ministerstwie finansów podkreśla, że KAS systematycznie prowadzi tego typu akcje:

Gdyby zajęty towar trafił na rynek, to straty w budżecie państwa z tytułu niezapłaconych podatków VAT i akcyzy wyniosłyby ponad 220 tysięcy złotych. Kontrole sortowni przeprowadzono w dniach 9-17 września.