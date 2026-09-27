Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów niespodziewanie przegrały na wyjeździe z Widzewem Łódź 71:76 na inaugurację sezonu PGE Basket Ligi Kobiet.

Cały dzień w Łodzi zaczął się dla akademiczek fatalnie, bowiem we wcześniej rozegranym meczu rezerw poważnej kontuzji kolana doznała Gabriela Lebiecka, którą czekać będzie najprawdopodobniej dłuższa przerwa w grze.

Na meczu zaważyła fatalna pierwsza kwarta w wykonaniu gorzowianek, przegrana 11:26. Gospodynie od początku grały na ponad 50-procentowej skuteczności a przyjezdne miały spore problemy z trafianiem. W drugiej kwarcie przewaga Widzewa urosła w pewnym momencie do 19. a w trzeciej nawet 20. punktów.

Atak KSSSE Enei AJP, przy jednoczesnej poprawie gry defensywnej, zaczął się zazębiać w ostatniej odsłonie. Akademiczki szybko zmniejszyły straty do kilku oczek a w końcówce było 73:71.

Niestety na 16 sekund przed końcem (przy 74:71) Magdalenie Szymkiewicz odgwizdano błąd pięciu sekund (wcześniej podobny popełniła rywalka) i z ostatniej akcji być może na dogrywkę nic nie wyszło a przeciwniczki ustaliły wynik rzutami osobistymi. Powtórzyła się więc historia sprzed roku z Bochni, gdzie wówczas KSSSE Enea AJP też zaczęła rozgrywki od niespodziewanego potknięcia z beniaminkiem.

Trener Dariusz Maciejewski: