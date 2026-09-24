To będzie największa inwestycja w historii gminy Przytoczna. Gminna spółka komunalna znalazła się na liście beneficjentów dofinansowania projektów pieniędzmi z Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021–2027. Do gminy wpłynie aż 14,5 mln złotych.

– Projekt przewiduje głównie modernizację oczyszczalni ścieków i optymalizację pracy całej infrastruktury. Całkowita wartość projektu przekracza 21,3 mln złotych – informuje Bartłomiej Kucharyk, wójt Przytocznej.

Projekt obejmuje przede wszystkim przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przytocznej, modernizację przepompowni ścieków oraz stacji wodociągowej. Ważnym elementem zadania będzie również wdrożenie nowoczesnych systemów informacyjno-komunikacyjnych, które pozwolą na skuteczniejszy monitoring, zarządzanie i optymalizację pracy całej infrastruktury.