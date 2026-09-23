Żagań od kilku dni gości kilkudziesięciu przedstawicieli bibliotek oraz twórców prozy i poezji z jednostek wojskowych z całego kraju. W Klubie Czarnej Dywizji trwa Finał Konkursu Literackiego Wojska Polskiego. Wydarzenie połączone jest ze szkoleniem osób promujących czytelnictwo w książnicach resortu.

Spotkanie odbywa się pod patronatem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach manewrów prowadzone są warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne oraz spotkania autorskie. To również ważna promocja twórczości literackiej środowiska wojskowego. Jurorzy ocenili 97 prac nadesłanych przez 40 autorów. Jak podkreślają uczestnicy eventu jest to dla nich także możliwość podejrzenia dobrych praktyk i wymiany doświadczeń:

Dodajmy, że wieczorem w żagańskim klubie wojskowym zaplanowano galę podsumowującą działalność na niwie kultury.