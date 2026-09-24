Żagań inwestuje kolejne otrzymane pieniądze w bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w mieście powstanie magazyn na sprzęt wykorzystywany w czasie kryzysu.

Magistrat planuje dwa przetargi. Jak mówi burmistrz Sławomir Kowal pierwszy dotyczy budowy, a drugi kupna gotowej konstrukcji. – Wszystko wynika z faktu, że przekazane pieniądze nie wystarczą na inwestycję budowlaną – dodaje samorządowiec:

Magazyn ma powstać do końca roku.