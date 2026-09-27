10 zespołów zagrała w siatkarskim 21. memoriale Michała Połczyńskiego w Zielonej Górze.

Wśród pań triumfował zespół Ataku Zielona Góra, a drugie miejsce zajęła drużyna Sobieskiego Żagań. W turnieju zagrały także zespoły: Volley Gorzów, Green Volley Zielona Góra, Lubuszanki i UKS 13 Zielona Góra. Rywalizację mężczyzn wygrał zespół Stodoła Kebab przed Astra Nowa Sól, Olimpia Sulęcin i UKS 13 Zielona Góra:

Więcej o 21. memoriale Michała Połczyńskiego w poniedziałkowym magazynie sportowym Radia Zachód.