Zielonogórski oddział GDDKiA wyłonił wykonawcę obwodnicy Przytocznej w ciągu DK24. Spośród ośmiu ofert została wybrana propozycja firmy Colas Polska. Jej wartość wynosi nieco ponad 86,9 mln zł – poinformowała rzecznik Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze Anna Jakubowska.

Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca w pierwszej kolejności opracuje projekt i uzyska zezwolenia, a następnie wybuduje nową drogę o długości 6 km.

Do realizacji przyjęto wariant omijający Przytoczną od północnej strony. W ciągu obwodnicy będą cztery skrzyżowania z istniejącymi drogami, dwa wiadukty drogowe i most.

W ramach inwestycji przewidziano również rozbudowę istniejącej DK24 na odcinkach włączenia do i wyłączenia z obwodnicy, których łączna długość to ponad 1,5 km. Celem tych prac jest poprawa parametrów technicznych drogi i dostosowanie do przenoszenia odciążeń 11,5 tony/oś.

Oferty złożone w przetargu na realizację obwodnicy Przytocznej były oceniane na podstawie dwóch kryteriów; pierwszym z nich była cena, a drugim wydłużenie okresu gwarancji jakości. Wybrana firma wyprzedziła konkurencję w ogólnej ocenie, a jej oferta była jednocześnie najtańsza spośród złożonych.

Pozostali wykonawcy mają teraz kilka dni na ewentualne odwołanie się od decyzji komisji przetargowej. Jeśli nie będzie zastrzeżeń co do wyboru, dokumenty zostaną przekazane do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po pozytywnej ocenie będziemy mogli podpisać umowę z wybranym wykonawcą

– wyjaśniła Jakubowska.

Obwodnica Przytocznej jest jedną z sześciu zaplanowanych do realizacji w woj. lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze