W Żarskim Domu Kultury rusza nowa sekcja zainteresowań. To zajęcia teatralne dla dzieci. Propozycja kierowana jest do uczniów od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej. Spotkania będą się odbywały w piwnicy sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei.

Małą Sekcję Teatralną poprowadzi instruktorka Alicja Wróbel. Jak zaznacza dyrektor placówki Łukasz Matyjasek można już się zapisywać. – To przede wszystkim zabawa, ale także praca nad głosem i ruchem – zaznacza zarządzający Żarskim Domem Kultury:

Pierwsze zajęcia zaplanowano na 7 października.