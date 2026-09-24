Już dziś rozpocznie się jubileuszowa 40. edycja Bachanaliów Fantastycznych, organizowanych przez Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra. Wydarzenie dla fanatyków fantastyki i kultury otworzy koncert Przemysława Rudzia.
Jak podkreśla Waldemar Gruszczyński, wiceprezes ZKF Ad Astra, szef programowy Polconu i Bachanaliów Artystycznych, tegoroczna impreza cieszy się dużym zainteresowaniem:
Na uczestników czekają takie atrakcje jak panele dyskusyjne, warsztaty, czy wystawy. Jak mówi Arek Sobański, koordynator Bachanaliów Fantastycznych i Polconu, skierowane są nie tylko dla fanów fantastyki, jak również kultury:
Cały program Bachanaliów Fantastyczny można znaleźć na stronie bachanaliafantastyczne.pl.
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