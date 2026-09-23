Cztery koncerty, trzy dni i muzyka, która połączy twórczość Tadeusza Bairda z filmowymi brzmieniami. 25 września – Filharmonia Zielonogórska inauguruje nowy sezon artystyczny. Na dzień dobry – III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Tadeusza Bairda.

O programie piątkowego koncertu, który rozpocznie się o godz.19.00, mówi Karolina Nowotczyńska, dyrektorka filharmoników:

W sobotę, 26 września, także o 19.00 – będzie można usłyszeć muzykę filmową między innymi Kazimierza Serockiego, Tadeusza Bairda, Henryka Czyża i Stanisława Skrowaczewskiego:

W niedzielę, 27 września – o 12.00 coś dla najmłodszych, czyli koncert „O krasnoludkach i sierotce Marysi” z muzyką Krzysztofa Pendereckiego:

W niedzielny wieczór – o 19.00, na scenie pojawi się Marcin Masecki. Pianista zaprezentuje muzykę filmową i serialową:

Przed nami więc muzyczny weekend pełen różnych brzmień. Organizatorzy zapraszają na koncerty zarówno miłośników muzyki klasycznej i filmowej, jak i całe rodziny.