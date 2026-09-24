Przy Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego od jutra można będzie się poczuć jak w czasach wieków średnich. Przy placówce powstanie średniowieczna wioska. W planach imprezy innymi dawne zawody, kuchnia tamtych czasów oraz rzemiosło.

Przez dwa dni odwiedzający muzealną placówkę poznają także historię i ciekawostki związane z przeszłym okresem. Jak zaznacza dyrektor muzeum Rafał Szymczak na przybyłych czekać będą ciekawe propozycje i aktywności. – Można będzie choćby zostać płatnerzem. Żarscy miłośnicy szabli zaprezentują pokaz władania białą bronią – podkreśla organizator wydarzenia:

Początek piątkowego eventu godzina 10.00. Tego dnia o godzinie 16.00 odbędzie się także wykład dotyczący losów żarskiego zamku.