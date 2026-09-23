W Klubie Czarnej Dywizji w Żaganiu trwa Finał Konkursu Literackiego Wojska Polskiego. Wydarzenie połączone jest ze szkoleniem bibliotekarzy z jednostek i klubów wojskowych z całej Polski. Oceniana jest także twórczość literacka przedstawionych prac.

Manewry Literackie odbywają się pod auspicjami Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Jak mówi jego przedstawicielka podpułkownik Agnieszka Królak to jeden z ważniejszych eventów organizowanych na niwie kultury w Żaganiu:

Kierujący książnicami i ich pracownicy biorą udział w praktycznych zajęciach i wykładach szkoleniowych. Jak zaznacza starszy bibliotekarz z klubu 1. Dywizji Piechoty Legionów z Ciechanowa Monika Zawierucha są to także panele dyskusyjne, z których można wynieść wiele cennych wskazówek:

Joanna Cieślicka z Kielc należy do literackiej grupy „Irys”. Twórczyni prozy i poezji podkreśla, że żagańskie spotkanie jest dla niej bardzo istotne. – Być w takim gronie to już nobilitacja – dodaje pisarka:

To także duże wyzwanie organizacyjne dla pracowników klubu z Żagania. – Nagrodą dla nas jest zadowolenie i ocena naszych działań przez wszystkich, którzy tu przyjechali – zaznacza kierowniczka placówki Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

Dodajmy, że przybyli do Żagania literaci i bibliotekarze zostaną dziś wyróżnieni za twórczość i działalność kulturalną podczas wieczornej gali podsumowującej wydarzenie.