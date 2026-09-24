Spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami w całym kraju planuje poseł Unii Centrum Ryszard Petru. Serię rozmów rozpoczął wczoraj w Gorzowie.
– Chcę posłuchać ludzi i przybliżyć im swoje pomysły na organizację nowego, przedsiębiorczego i proeuropejskiego ruchu politycznego – mówił dziś na antenie Radia Zachód:
Posła Unii Centrum pytaliśmy też czy wyobraża sobie współpracę w przyszłym parlamencie z którąś z partii prawicowych:
Ryszard Petru przyjechał do lubuskiego na zaproszenie Jacka Bachalskiego. Wczorajsze rozmowy dotyczyły m.in. gospodarki, podatków, składki zdrowotnej i warunków prowadzenia biznesu.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Ryszard Petru, poseł Unii Centrum
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Ryszard Petru, poseł Unii Centrum https://youtu.be/7cnin2vSDIkCzytaj więcejDetails
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