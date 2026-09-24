Spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami w całym kraju planuje poseł Unii Centrum Ryszard Petru. Serię rozmów rozpoczął wczoraj w Gorzowie.

– Chcę posłuchać ludzi i przybliżyć im swoje pomysły na organizację nowego, przedsiębiorczego i proeuropejskiego ruchu politycznego – mówił dziś na antenie Radia Zachód:

Posła Unii Centrum pytaliśmy też czy wyobraża sobie współpracę w przyszłym parlamencie z którąś z partii prawicowych:

Ryszard Petru przyjechał do lubuskiego na zaproszenie Jacka Bachalskiego. Wczorajsze rozmowy dotyczyły m.in. gospodarki, podatków, składki zdrowotnej i warunków prowadzenia biznesu.