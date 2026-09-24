Drugi konkurs na dyrektora Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze nie przyniósł rozstrzygnięcia. Wczoraj (23.09) komisja konkursowa zapoznała się z dokumentami czterech kandydatów, jednak żaden z nich nie spełnił wszystkich wymogów formalnych. Chodzi o co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją artystyczną, które było nowym warunkiem w tym konkursie.

Jak mówiła dziś w Radiu Zielona Góra Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego, poszukiwany jest menedżer, który zna specyfikę pracy teatru i potrafi zarządzać instytucją działającą w sezonach artystycznych:

Teatrem od lipca kieruje pełniąca obowiązki dyrektora Elżbieta Pastyrczyk. Zarząd województwa zapowiada kolejny konkurs, a wcześniej chce zatrudnić zastępcę dyrektora do spraw artystycznych. W tej sprawie planowane są także rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony trzeci konkurs. W listopadzie Lubuski Teatr planuje natomiast galę Leonów, połączoną z obchodami 75-lecia działalności placówki. Wydarzenie zaplanowano na 21 listopada.