W ramach rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej gmina Brzeźnica kupuje kolejny sprzęt, który wykorzysta na wypadek ewentualnych sytuacji kryzysowych. Samorząd otrzymał na ten cel ponad 250 tysięcy złotych.

Urząd wyposażył się już między innymi w cysternę do przewozu wody pitnej. Jak zaznacza wójt Artur Romejko działania te traktowane są jako jeden z priorytetów w obecnej sytuacji geopolitycznej. – Zadaniem gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańcom. Musimy więc wyposażać się w niezbędne urządzenia czy magazyny – podkreśla włodarz samorządu:

Dodajmy, że gmina zakupiła wcześniej także agregaty prądotwórcze oraz koce.