„Idź swoją drogą, idź” to temat przewodni 14. Wschowskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, w miejscowym domu kultury. Wystąpienia poprowadzą m.in. dr Monika Kaczmarczyk, Monika Richardson, Agata Passent i Ewa Klonowska. – Tym razem prelegenci będą mówić o wyborach życiowych kobiet, ale kongres zakończy się tradycyjnie – mówi Hanna Knaflewska – Walkowiak, jedna z dwóch współorganizatorek kongresu.

Początek Wschowskiego Kongresu Kobiet, który patronatem medialnym objęło Radio Zachód, o dziesiątej.