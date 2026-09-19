Centrum Nauki Keplera-Planetarium Wenus szykuje dla Zielonogórzan nowy pokaz. Będzie to fascynująca podróż przez czas – zapowiadają przedstawiciele jednostki. Film nosi tytuł „Time” i odpowiada na takie pytania, jak :czym jest czas, jak płynie oraz jak na przestrzeni wieków go mierzono.

Mówi Dariusz Madaj, kierownik Planetarium Wenus:

Pokazy premierowe odbędą się 2 października 2026, o godzinie 17:00, 18:00 i 19:00. Wejściówki są już na stronie Centrum Nauki Keplera. Później pokaz wejdzie na stałe do repertuaru planetarium.