Funkcjonariusze lubuskiej KAS przejęli prawie 240 szt. podrabianej odzieży podczas kontroli w sortowniach paczek w Gorzowie Wlkp. Szacunkowa wartość ich oryginalnych odpowiedników to blisko 260 tys. zł – poinformowała w czwartek (24 września) rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Podczas przeszukania przesyłek kurierskich celnicy znaleźli bluzy, swetry i bieliznę z logotypami znanych światowych marek. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany towar został nielegalnie opatrzony znakami towarowymi firm objętych ochroną praw własności intelektualnej

– powiedział rzecznik.

Dodała, że wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi stanowi przestępstwo z ustawy Prawo własności przemysłowej. Grozi za nie kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do pięciu lat więzienia.

Funkcjonariusze służby celno-skarbowej powiadomili przedstawicieli firm będących właścicielami praw do chronionych znaków. W tym przypadku od ich decyzji zależy bowiem, czy postępowanie będzie kontynuowane i sprawa będzie miała swój finał w sądzie.

Rzecznik zaznaczyła, że mimo atrakcyjnej ceny, podróbki nie spełniają norm jakości i mogą być niebezpieczne dla zdrowia użytkowników, dotyczy to zarówno ubrań, jak i zabawek.