Trwa nabór wniosków o stypendia dla zdolnych Lubuszan. O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz licealiści. Wnioski można składać do 30 września.
W programie „Lubuskie Talenty” stypendium wynosi 800 zł miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych i 1000 zł dla licealistów. Warunkiem jest między innymi odpowiednio wysoka średnia ocen oraz spełnienie kryterium dochodowego. W tym roku zaplanowano łącznie 237 stypendiów.
O programie mówiła dziś w „Rozmowie o 9.00” w Radiu Zielona Góra Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego:
Do 30 września trwa również nabór do programu „Lubuscy Zawodowcy” – dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia. W tym programie przewidziano 222 stypendia po 10 tysięcy złotych.
Wysłuchaj całej rozmowy: Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego.
Polecamy
Europejski Tydzień Sportu w powiecie żagańskim
W Żaganiu rozpoczął się Europejski Tydzień Sportu. Biorą w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i placówek wychowawczych z terenu powiatu...Czytaj więcejDetails