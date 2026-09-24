Trwa nabór wniosków o stypendia dla zdolnych Lubuszan. O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz licealiści. Wnioski można składać do 30 września.

W programie „Lubuskie Talenty” stypendium wynosi 800 zł miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych i 1000 zł dla licealistów. Warunkiem jest między innymi odpowiednio wysoka średnia ocen oraz spełnienie kryterium dochodowego. W tym roku zaplanowano łącznie 237 stypendiów.

O programie mówiła dziś w „Rozmowie o 9.00” w Radiu Zielona Góra Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego:

Do 30 września trwa również nabór do programu „Lubuscy Zawodowcy” – dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia. W tym programie przewidziano 222 stypendia po 10 tysięcy złotych.

Wysłuchaj całej rozmowy: Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego.