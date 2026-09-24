W ciągu drogi powiatowej 1094F w Olbrachtowie w gminie Żary w kierunki Miłowic powstaje 1,5 kilometra nowego chodnika dla pieszych. Na odcinku objętym robotami obowiązuje ograniczenie prędkości i zwężenie jezdni. Koszt zadania to ponad milion złotych.

Zadanie ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. Jak zaznacza wicestarosta żarski Wojciech Kasprów w rejonie tym znajduje się szkoła podstawowa. – Prosimy kierowców o zdjęcie nogi z gazu w tym miejscu i dostosowanie jazdy do panujących warunków – podkreśla samorządowiec:

Dodajmy, że o realizację tego przedsięwzięcia mocno zabiegali mieszkańcy, w tym lokalne Stowarzyszenie Olbrachtów Razem.